O FC Porto tem esta sexta-feira uma viagem complicada a Portimão para defrontar uma das equipas mais consistentes da I Liga. Do outro lado estará o Portimonense que promete dificultar a vida do Dragão que vai tentar a liderança do campeonato antes da partida que vai colocar frente a frente Benfica e Sporting. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.