O FC Porto desloca-se esta tarde a Portimão para um jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol. O clube dos azuis e brancos procura igualar o Benfica no segundo lugar da tabela classificativa. A partida começa às 18h. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.