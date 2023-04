Yago Cariello marcou o golo da vitória praticamente a 10 minutos do final. Com 3 pontos somados neste jogo da 28.ª jornada, a equipa algarvia ganhou novo fôlego para a manutenção. O Portimonense mantém-se no 14.º lugar, com 30 pontos, agora com mais cinco do que o Estoril, que segue em 15.º.