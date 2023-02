Bruno Xadas colocou a equipa madeirense a vencer logo aos 13 minutos e a vantagem manteve-se até ao intervalo. A cinco do final da partida, Maurício deu o empate aos algarvios (1-1). A reviravolta teve lugar já nos descontos, com Welinton Júnior a fazer o 2-1 final. Com este triunfo, o Portimonense chega aos 26 pontos e sobe ao oitavo lugar, enquanto o Marítimo continua no 17.º e penúltimo posto, com 13 pontos,