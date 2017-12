Portimonense quer discutir vitória com Sporting até ao último minuto

O treinador Vítor Oliveira afirmou hoje que o Portimonense vai discutir "até ao último minuto" o resultado com o Sporting, embora reconheça favoritismo aos 'leões' no encontro de domingo, da 15.ª jornada da I Liga de futebol.



“Reconhecemos o favoritismo, mas não damos esta batalha perdida por antecipação. A vitória do Sporting é a situação que oferece maior probabilidade, mas sabemos que no futebol os imponderáveis acontecem, até com muita frequência”, frisou o técnico da equipa algarvia.



Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no domingo, às 18:00, o Portimonense, 11.º classificado, com 16 pontos, ao Sporting, que lidera o campeonato a par do FC Porto, com 36.



Na opinião do técnico, o Portimonense vai a Alvalade “discutir o resultado, com otimismo e sem alterar o que tem feito nos jogos fora de casa, apresentando um bom futebol, mas consciente” das dificuldades.



“Só um Portimonense forte é que poderá colocar algumas dificuldades ao Sporting. Temos de jogar sem medo, dar uma boa imagem da qualidade dos nossos jogadores e do clube, querendo fundamentalmente apresentar um futebol positivo que agrade a todos”, sublinhou.



Vítor Oliveira sublinhou que o Portimonense ainda procura a primeira vitória fora de casa nesta época, “embora a equipa tenha trabalhado muito para esse objetivo, mantendo sempre essa expectativa no próximo jogo”.



“O próximo jogo é com o Sporting, agora sabemos que há jogos em que a nossa possibilidade de êxito será substancialmente maior do que esta em Alvalade. De qualquer forma, vamos esperançados em fazer uma boa exibição e conseguir um bom resultado que é, fundamentalmente, conseguir pontos”, destacou.



Embora reconheça a superioridade do Sporting, “uma das melhores equipas do campeonato”, o treinador, assegurou que o Portimonense vai jogar “sem receio, expondo os argumentos que tem, sempre com o maior respeito pelo adversário”.



“Não queremos perder e também não queremos ir para Alvalade para perder por poucos. Não queremos abdicar dos nossos princípios, vamos jogar exatamente como o temos feito desde o início do campeonato, ou seja, lutar pelo resultado do primeiro ao nonagésimo minuto e em todo o terreno”, concluiu.



Portimonense e Sporting defrontam-se pelas 18h00 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Um jogo para acompanhar ao minuto no site da RTP, com relato da Antena 1.



c/ Lusa