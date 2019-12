O Sporting joga este sábado por um lugar na Final Four da Taça da Liga. O adversário é o Portimonense que promete colocar grandes dificuldades ao detentor do título. Ao mesmo tempo vai jogar o Rio Ave, equipa com os mesmos pontos que os Leões e também querem estar nos últimos quatro. A partida tem início às 17h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP com relato em direto na Antena 1.