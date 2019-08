Sporting e Portimonense enfrentam-se na terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os "leões" a ultrapassarem FC Porto e Benfica se ganharem no Algarve. Na época passada, os “verdes e brancos'” saíram de Portimão com uma derrota por 4-2, então na sétima jornada e quando o Portimonense era último classificado, encontrando-se desta feita em igualdade pontual após dois jogos.