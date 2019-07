O jogo de apresentação da equipa será a 27 de julho, contra o Mónaco, no Estádio do Dragão.



Porém, o Porto vai jogar contra outras equipas internacionais antes dessa data.



O Getafe e o Bétis vão ser adversários dos dragões na Copa Ibérica.



O primeiro jogo da pré-época do Porto é contra o Fulham, dia 16 no Estádio de Albufeira.