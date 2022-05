Porto começou a preparar o jogo de sábado com o Benfica

Ainda assim, se pontuar, o troféu de campeão não será entregue no estádio da Luz fica reservado para a receção ao Estoril na última jornada.



Manafá é o único lesionado no Olival, todos os outros jogadores estão ao dispor do treinador. Zaidu recuperou de um pequeno toque no embate com o Vizela e Bruno Costa estará recuperado de uma lesão muscular.