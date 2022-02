Porto fez último treino antes do jogo com a Lazio

Esta partida marca o reencontro de Sérgio Conceição com a Lazio, clube onde jogou três temporadas e onde conquistou uma Taça das Taças, uma Supertaça Europeia, um campeonato e uma Taça de Itália.



No lançamento do jogo de quinta-feira, o treinador do Porto falou ainda do clássico com o Sporting e concordou com Rúben Amorim: no futebol português é preciso que todos melhorem.