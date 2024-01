Porto. Marcano é o único ausente por lesão

O defesa continua a recuperar da operação ao joelho direto, realizada no ano passado.



Sérgio Conceção também não conta com Zaidu e Taremi que estão ao serviço das Seleções.



O Porto empatou com o Boavista na última jornada e não quer perder mais pontos para o Sporting.



Os leões lideram o campeonato com 40 pontos, mais 1 do que o Benfica.



O Porto surge em terceiro lugar com 35 pontos.



Sérgio Conceição alerta para a importância dos lances de bola parada no jogo com o Braga.



Sobre as eleições para a Presidência do Clube, diz que nesta altura prefere deixar de parte o papel de associado.