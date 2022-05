Porto precisa de apenas um ponto para conquistar título de campeão nacional

A acontecer, será o terceiro de Sérgio Conceição, que cumpre o quinto ano no clube. Para além de Manafá que continua entregue ao departamento médico. Bruno Costa fez treino integrado condicionado.

A comitiva azul e branca viaja esta sexta-feira para Lisboa. Os adeptos do Porto vão concentrar-se no estádio para acompanhar a saída da equipa.



Sérgio Conceição diz que o jogo na Luz é apenas mais um duelo na luta pela conquista do título.