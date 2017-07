Esta é a terceira vez que a seleção portuguesa tenta conquistar o título de sub-19, depois das finais perdidas em 2003, ante a Itália, e 2014, com a Alemanha, depois de no anterior formato ter perdido no jogo decisivo em 1971, precisamente, frente à Inglaterra, 1988, 1990, 1992 e 1997.



As duas seleções vão defrontar-se no estádio Tengiz Burjanadze, em Gori, em jogo com início às 20:00 (17:00 em Lisboa), e que será dirigido pelo árbitro sérvio Srdjan Jovanovic.