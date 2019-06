Portugal conquista 11 medalhas nos Jogos Europeus da Juventude

Portugal conquistou 11 medalhas nos Jogos Europeus da Juventude organizados pelo Comité Paralímpico.



A participação nacional terminou na Finlândia.



Neste último dia, os atletas portugueses subiram por sete vezes ao pódio, com especial destaque para as modalidades de Boccia, Goalball e Natação.



No total, nestes jogos Europeus da Juventude, Portugal somou quatro medalhas de ouro, cinco de prata e duas de bronze.