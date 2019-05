Portugal conquista primeiro lugar em campeonato europeu de Surf adaptado

Portugal é campeão europeu de surf adaptado graças à prestação de Marta Paço. Tem 14 anos e já é campeã europeia individual feminina.



No open contra os adversários masculinos ficou com a medalha de bronze. Outros dois atletas portugueses destacaram-se no primeiro campeonato europeu de surf adaptado.



Nuno Vitorino foi campeão na categoria AS 5 Assist e Camilo Abdula vice-campeão europeu na classe AS1. A seleção nacional portuguesa de surf adaptado conquistou ainda medalha de bronze, por equipas.