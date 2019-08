Portugal conseguiu mais quatro lugares para Tóquio 2020

Foto: Marcos Brindicci - Reuters

Emanuel Silva, líder da equipa do K4, em entrevista ao enviado da Antena 1 à Hungria, David Carvalho, disse que foi uma “regata perfeita” e que conseguiram cumprir o objetivo.





Também Teresa Portela conseguiu garantir lugar nos Jogos Olímpicos de 2020. Apesar de não ter conseguido o apuramento direto na final de K1 200 metros, no passado sábado, a portuguesa vai ser repescada, tal como explicou o presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, à Antena 1.









“Entram diretamente as cinco primeiras atletas do K1 200 e do K1 500. Houve três atletas que repetiram a entrada dentro dos cinco primeiros e o que diz a regra é que liberta as três vagas seguintes na distância mais curta, ou seja no K1 200, o que permite libertar até ao oitavo lugar”, explicou o presidente da federação.Vítor Félix revela que ainda não é oficial, mas Teresa Portela vai conseguir um lugar nos Jogos Olímpicos em Tóquio no próximo ano.