Portugal despede-se do Campeonato do Mundo de Râguebi em França

Neste campeonato, Portugal conseguiu um empate frente à Geórgia, perdeu com o País de Gales e com a Austrália.A seleção portuguesa ocupa o último lugar do Grupo C, com dois pontos, mas os jogadores lusos sonham fechar este Mundial com uma vitória.





O encontro da quinta e última jornada do Grupo C do Mundial de râguebi França2023 tem início previsto para as 20:00 (hora de Lisboa), no Stadium de Toulouse, e arbitragem do galês Luke Pearce.



O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.