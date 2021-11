Portugal está fora da final do Europeu de Hóquei em Patins

A seleção nacional dependia do resultado do jogo entre Espanha e França. Os espanhóis venceram a França por 3-1. Com este resultado, a seleção portuguesa ficou sem hipóteses de chegar ao jogo decisivo da prova. França e Espanha voltam a encontrar-se, este sábado, na final.