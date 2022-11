Portugal estreia-se no Mundial diante do Gana

Lusa

Portugal tem esta quinta-feira a primeira prova de fogo no mundial de futebol. A seleção defronta o Gana na estreia na competição. À procura da vitória, conferimos os jogadores que poderão fazer parte do onze inicial com o enviado especial da Antena 1 ao Catar, Nuno Matos.