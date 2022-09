Portugal falha acesso à `final four` da Liga das Nações

Foto: José Coelho - Lusa

A seleção nacional de futebol perdeu esta terça-feira, em Braga, o acesso à 'final four' da Liga das Nações, frente à Espanha, por 1-0. Foi Morata, que quase ao cair do pano, aos 88 minutos, deitou por terra as aspirações portuguesas na competição.