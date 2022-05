Portugal ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Surdolímpicos

Hugo Passos subiu ao pódio na categoria de -67 kg em luta greco-romana. O lutador de 42 anos venceu o indiano Ajay Kumar por 11-10 no combate pelo terceiro lugar. Com esta medalha, Portugal consegue já a melhor participação de sempre nos Surdolímpicos, com quatro pódios e 11 diplomas.