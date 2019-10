A seleção portuguesa entra esta sexta-feira em campo para disputar mais uma jornada para o apuramento para o Euro 2020. A equipa portuguesa, incluída no grupo B, está no segundo lugar e tenta mais três pontos para alcançar o apuramento direto para o campeonato europeu do próximo ano. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, ver a transmissão em direto na RTP1 e ouvir o relato na Antena 1.