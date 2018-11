Portugal faz esta terça-feira o último jogo da fase de grupos da Liga das Nações. Com o primeiro lugar do grupo 3 garantido, a equipa portuguesa vai confirmar perante o público português, em Guimarães, a passagem à Final Four, que vai ser disputada na cidade berço e no Porto no próximo ano. Sem Mário Rui, Rúben Neves (suspensos) e Bernardo Silva (lesionado), Fernando Santos deverá dar lugar a jogadores com menos minutos e promover mais internacionalizações. Se empatar ou vencer o jogo, a seleção portuguesa figurará como a única equipa a não sofrer derrotas nesta fase da Liga das Nações.