Presidente da FP de Canoagem critica segunda receção do PR à seleção feminina de futebol

Numa publicação nas redes sociais, Vítor Félix reconhece a participação histórica da equipa no Mundial e fala em orgulho, mas escreve que a receção "foi repetida,sem que nenhum resultado desportivo tenha sido alcançado".

O dirigente da canoagem diz não compreender a diferença de tratamento com desportistas com desempenhos mais significativos e pódios importantes em provas internacionais, nas mais diversas modalidades.



Vítor Félix garante que "não se trata de inveja, nem de ciúme, mas de exigir semelhante reconhecimento do mérito de atletas ou equipas que representam o nosso país a um nível bastante elevado e fazem ouvir o hino nacional numa qualquer instalação desportiva".