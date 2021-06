Presidente do Benfica alvo de processo em tribunal movido por sócio para o destituir

A direção do Benfica está indignada e promete consequências para autor de ação judicial. O presidente do clube vai ter de responder em tribunal, numa ação com o objetivo de destituir o presidente do cargo. De acordo com o Expresso e com o Público, o processo deu ontem entrada no Tribunal da Comarca de Lisboa. Um processo interposto pelo advogado Jorge Mattamouros, sócio do Benfica. Em entrevista à TVI, Jorge Mattamouros referiu os objetivos da ação.