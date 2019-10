Presidente do Marítimo garante que treinador não está a prazo

Carlos Pereira nega que alguma vez tenha dado um voto de confiança ao treinador do Marítimo. O presidente do clube madeirense garante no entanto que Nuno Manta Santos não está a prazo. Declarações na apresentação de um patrocinador.



Momento onde o treinador garantiu uma equipa motivada e confiante em tirar pontos aos dragões.