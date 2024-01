Processo disciplinar por atraso na apresentação de contas da SAD Boavista

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar à SAD do Boavista.

Em causa está o "eventual incumprimento na entrega de documentação relacionada com controlo de execução orçamental".



O Boavista, o Leixões e o Lank Vilaverdense falharam o controlo salarial no período relativo aos meses de setembro, outubro e novembro.



Na sexta-feira, o presidente do Boavista, Vítor Murta, garantiu que os salários em atraso dos jogadores seriam regularizados durante o dia e os dos funcionários parcialmente.



Esta quarta-feira é o derradeiro dia para o clube axadrezado provar a inexistência de salários em atraso.