Prova do circuito mundial de surf em Peniche cumpre dia de espera

O mundial de surf aguarda por melhores ondas na Praia dos Supertubos, em Peniche. A etapa portuguesa do circuito mundial de surf não arrancou esta quarta-feira.





No primeiro dia de espera, as ondas não apareceram. Os melhores do mundo tiveram de procurar o melhor sítio para treinar. E a RTP encontrou o vencedor da etapa anterior, em França.