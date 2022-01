PSG, Barcelona e Maiorca às voltas com a covid-19

Lionel Messi está infetado com covid-19, assim como mais três jogadores do Paris Saint Germain. Também o plantel do Barcelona tem vários jogadores infetados. Por isso, o treinador queria que o jogo com o Maiorca fosse adiado. Xavi Hernández convocou nove atletas da formação.