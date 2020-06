PSP pede responsabilidade dos adeptos para não se dar "passo atrás"

A segurança e condições de controlo da pandemia são dois dos principais eixos no planeamento da segurança pública no regresso do campeonato nacional.“Apela-se à responsabilidade social e cumprimento das regras sanitárias”, argumentou Luís Elias, superintendente da PSP, afirmando que as forças de segurança querem ser “facilitadores” no sentido de garantir a segurança numa altura em que as competições vão decorrer como nunca até hoje, sem adeptos no interior dos estádios. Consciência e respeito para "não ser dado um passo atrás", lembra Iuri Rodrigues, comissário da PSP.A PSP vai ter disponíveis várias unidades da polícia para acorrer a diferentes cenários e equaciona o uso de drones com câmaras para visualizar itinerários, locais de eventuais concentrações de adeptos, por exemplo.

Prevenir é a ideia chave. A polícia vai apostar na recolha de informação através da unidade de informações desportivas e spotters, no sentido sempre de prevenir e impedir concentrações de adeptos.







A PSP lembra que estão proibidos ajuntamentos de mais de 20 de pessoas no país (apenas de 10 no caso de Lisboa).







Vai ser controlado o acesso aos estádios e cidades, para evitar desordens públicas.



A PSP diz estar em contacto com polícias de outros países onde as competições já foram retomadas.