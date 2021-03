Público pode voltar aos estádios e aos pavilhões a partir de 3 de maio de forma limitada

A partir de 3 de maio, todas as modalidades desportivas podem regressar à atividade.



No entanto, ainda ontem, o presidente da Liga de Clubes, escreveu numa rede social, que considera que será possível o futebol ter público a partir do dia 19 do mês que vem, quando os eventos exteriores com diminuição de lotação forem permitidos.



Esta manhã o Ministro da Educação e do Desporto, anunciou 65 milhões de euros de apoio às actividades desportivas.