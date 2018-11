O Sporting entra esta quinta-feira em campo para uma nova jornada da fase de grupos da Liga Europa. No Azerbaijão, os Leões vão tentar carimbar o apuramento para os 16 avos de final da prova europeia, defrontando o Qarabag. A equipa treinada por Marcel Keizer avisou que está em Baku para alcançar o apuramento e mostrar bom futebol. A partida tem início às 17h55. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.