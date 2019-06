Quem são os 15 nomeados ao título de melhor jogador do campeonato?

O FC Porto tem seis jogadores nomeados: Éder Militão, Herrera, Danilo, Brahimi, Soares e Marega.



Há quatro jogadores do Benfica: Pizzi, Rafa, João Félix e Seferovic.



Bruno Fernandes do Sporting, Dyego Sousa do Braga, Davidson do Vitória de Guimarães, Diego Lopes do Rio Ave e Jackson Martinez do Portimonense são os restantes concorrentes ao prémio de jogador do ano.



O vencedor será anunciado no dia cinco de julho, durante o sorteio dos campeonatos nacionais da próxima temporada.