Queniano Erik Kiptanui venceu a 28ª Meia Maratona de Lisboa

No segundo lugar ficou o eritreu Yohanes Gebregergish com mais 13 segundos, enquanto o também queniano Morris Munene Gachaga completou o pódio, chegando 14 segundos depois do vencedor.

No setor feminino, Etagegne Woldu foi a primeira a completar os 21,1 quilómetros em 1h11m27s e subiu ao primeiro lugar, entre as suas compatriotas Belainesh Olgira (1h11m29s) e Helen Bekele Tola (1h11m33s). A melhor portuguesa foi Mónica Silva, que terminou no 10º lugar, com 1h16m58s.