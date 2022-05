Rafa continua a ser a principal dúvida no Benfica para o clássico com Porto

Este será o ultimo encontro do Benfica no estádio da Luz esta época.



A duas jornadas do fim do campeonato, as águias já têm a classificação definida.



O Benfica vai terminar a Liga no terceiro lugar, que lhe dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões na próxima temporada.