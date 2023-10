Râguebi/Mundial. Portugal - Austrália

Portugal defronta hoje a Austrália, em partida da quarta jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi França2023 agendada para as 16:45 (hora de Lisboa), no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, com arbitragem do georgiano Nika Amashukeli.

A seleção portuguesa, orientada pelo francês Patrice Lagisquet, 'folgou' na primeira jornada da competição, perdeu com o País de Gales (28-8) na segunda ronda e empatou com a Geórgia (18-18) na terceira.



Após o jogo com a Austrália, os 'lobos' têm ainda uma partida agendada com as Ilhas Fiji, no domingo, que encerra a fase de grupos do França2023.



O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.