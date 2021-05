Rali de Portugal. Sébastien Ogier dá conselhos a Villas-Boas

wrc.com

O piloto francês, Sébastien Ogier, sete vezes campeão do mundo de ralis, está muito feliz com o regresso ao Rali de Portugal. Ogier ficou muito entusiasmado com a participação de André Villas-Boas, antigo treinador do Marselha, e deixou alguns conselhos.