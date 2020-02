Record Mundial de Skydive batido por 17 paraquedistas em wingsuits a voar ao lado de avião

O turismo aeronáutico está a crescer no Algarve. As condições meteorológicas, que permitem saltos em quase todos os dias do ano, atraem essencialmente paraquedistas nórdicos. No aeródromo da Penina, em Portimão, foi mesmo batido um recorde mundial.