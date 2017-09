Partilhar o artigo Red Bull Air Race espera um milhão de pessoas no Porto Imprimir o artigo Red Bull Air Race espera um milhão de pessoas no Porto Enviar por email o artigo Red Bull Air Race espera um milhão de pessoas no Porto Aumentar a fonte do artigo Red Bull Air Race espera um milhão de pessoas no Porto Diminuir a fonte do artigo Red Bull Air Race espera um milhão de pessoas no Porto Ouvir o artigo Red Bull Air Race espera um milhão de pessoas no Porto