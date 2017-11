O Vitória de Guimarães joga esta quinta-feira mais uma cartada importante para se manter na Liga Europa. A equipa de Pedro Martins procura somar pontos na luta pelo apuramento no Grupo I. Com quatro pontos, o Vitória procura somar mais um triunfo, contra o Red Bull Salzburgo, que se encontra no primeiro lugar. A partida tem início às 18h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, com relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.