Relatório do árbitro do jogo Guimarães e FC Porto confirma insultos racistas a Marega

Foto: Hugo Delgado - Lusa

O jornal Expresso revela que no relatório do árbitro à liga, Luís Godinho, confirma os insultos ao jogador do FC Porto, Marega. Também a direção nacional da Polícia de Segurança Pública, em comunicado, fez saber que não foi possível proceder no recinto a qualquer identificação ou detenção, face à quantidade de pessoas no local