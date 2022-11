Remontada em Oeiras

O Desportivo da Chaves venceu por 2-1 no reduto do Casa Pia, num encontro em que começou a perder, da 13.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio Nacional, em Oeiras.

A formação anfitriã adiantou-se aos 28 minutos, por João Nunes, mas os forasteiros, que já tinham triunfado em Alvalade e Braga, empataram aos 82, por Héctor, e selaram a reviravolta aos 90+1, por Steven Vitória, de grande penalidade.





Com este resultado, o Casa Pia, que soma 23 pontos, foi alcançado no quinto posto pelo Vitória de Guimarães e pode ser ultrapassado pelo Sporting, que joga ainda hoje em Famalicão, enquanto o Desportivo de Chaves passou a contar 19.





Veja o resumo do jogo.