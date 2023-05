Resultado de 60-0. Ministério Público investiga jogo de futsal

Foto: Pascal Swier - Unsplash

A Associação de Futebol de Santarém decidiu não homologar nem o resultado final de um jogo de futsal que terminou com uma vitória do Mação por 60 - 0, nem o consequente título distrital conquistado fruto desse triunfo.