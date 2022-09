Ricardo Horta não vai ser jogador do Benfica

O jogador brasileiro do Benfica sofreu uma lesão no tornozelo direito, nos últimos minutos do jogo com o Paços de Ferreira e tem de parar entre 4 e 6 semanas.



Com Vertonghen de saída do clube e dois outros centrais, Lucas Veríssimo e João Vítor, ainda longe do regresso, restam apenas dois homens para a função, o capitão Otamendi e o jovem António Silva.



São ser eles os titulares amanhã à noite, no arranque da quinta jornada do campeonato.