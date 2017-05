Benfica e Rio Ave jogam este domingo um jogo que se pode tornar descisivo para decidir o campeão nacional em título em Portugal. Após o empate do FC Porto na Madeira, o Benfica tem uma oportunidade de ouro para aumentar a vantagem na liderança para cinco pontos. No entanto, estará pela frente uma das melhores equipas da I Liga, o Rio Ave, que luta por um lugar na Liga Europa e coloca sérios problemas aos adversários nos Arcos, tendo, inclusivamente, vencido o Sporting esta época. Com um treinador experiente, Luís Castro, os vilacondenses prometem dar luta ao tricampeão nacional pelo objetivo europeu. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências aqui no site da RTP, com relato em direto da Antena 1. Esta é a uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.