Casa cheia em Vila do Conde para assistir, no sábado, a uma primeira parte sem grandes oportunidades de golo. Jardel saiu cedo por lesão. O empate castigava as duas equipas pela pouca criatividade no relvado. O Benfica regressou do intervalo com maior confiança, mas o Rio Ave também teve algumas oportunidades de marcar. E isso mesmo aconteceu aos 60 minutos, num lance infeliz da defesa do Benfica, com a bola a tabelar em dois jogadores e Lisandro López colocou o esférico dentro da baliza de Bruno Varela. Os campeões nacionais tiveram que correr atrás do prejuízo. Aos 65, árbitro entendeu haver motivos para uma grande penalidade, Jonas não desperdiçou e empatou o encontro. Nos últimos 20 minutos da partida assistiu-se a um 'sufoco' na baliza vilacondense, com os 'encarnados' a desperdiçarem diversos lances de golo. Ambas as equipas têm agora sete pontos e podem ver FC Porto e Sporting a isolarem-se na tabela. (Foto: Lusa)