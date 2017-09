O FC Porto regressou às vitórias, depois do desaire para a Liga dos Campeões, ao vencer o Rio Ave por 2-1, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol. Os golos dos "dragões" foram marcados por Danilo e Marega, Nuno Santos reduziu para os vilacondenses. Com este triunfo, o FC Porto volta ao topo da tabela classificativa numa liderança repartida com o Sporting, ambos com 18 pontos fruto de seis vitórias em outras tantas jornadas.