Partilhar o artigo Rio Ave derrotou Marítimo por 3-1 e conseguiu primeira vitória no campeonato Imprimir o artigo Rio Ave derrotou Marítimo por 3-1 e conseguiu primeira vitória no campeonato Enviar por email o artigo Rio Ave derrotou Marítimo por 3-1 e conseguiu primeira vitória no campeonato Aumentar a fonte do artigo Rio Ave derrotou Marítimo por 3-1 e conseguiu primeira vitória no campeonato Diminuir a fonte do artigo Rio Ave derrotou Marítimo por 3-1 e conseguiu primeira vitória no campeonato Ouvir o artigo Rio Ave derrotou Marítimo por 3-1 e conseguiu primeira vitória no campeonato