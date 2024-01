O Estoril volta esta quarta-feira aos relvados depois da final inédita final da Taça da Liga que jogou no último sábado. De visita aos Arcos, o adversário será o Rio Ave. Ambas as equipas procuram os três pontos para saírem das últimas posições da classificação. A partida tem início às 18h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.