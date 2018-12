Rio Ave e Sporting entram esta segunda-feira em campo em jogo da 11.ª jornada. O Rio Ave, quinto classificado da Liga Portuguesa, está a quatro pontos de subir na tabela e espera conseguir o triunfo para ficar a apenas um ponto do Sporting. Já a equipa de Marcel Keizer quer dar continuidade aos bons resultados que teve nos dois últimos jogos e espreita a subida ao segundo lugar, querendo manter-se a dois pontos do FC Porto. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1.